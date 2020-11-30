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Спасатели проверяют информацию о сумке с радиоактивными элементами в Шереметьево

По словам источника в экстренных службах, угрозы персоналу и пассажирам нет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники спасательных служб проверяют информацию об обнаружении радиоактивных элементов в сумке, найденной в багажном отделении терминала "В" столичного аэропорта Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе сортировки багажа в багажном отделении терминала "В", датчиками радиационной безопасности обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок. Расчет дежурной службы аэропорта переместил находку в специализированное помещение. К месту прибыли спасатели для проведения радиационной разведки и дополнительных замеров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы персоналу, пассажирам нет. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводится.

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