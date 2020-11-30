Во Владивостоке мошенники собирают персональные данные под предлогом помощи во время ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Полиция Приморского края фиксирует случаи мошенничества, когда злоумышленники собирают персональные данные горожан для якобы выдачи материальной помощи в условиях режима ЧС. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"В условиях действующего режима чрезвычайной ситуации на территории города участились случаи завладения мошенниками персональными данными граждан (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность), под предлогом подготовки документов для получения единовременной материальной помощи в условиях режима чрезвычайной ситуации. Между тем, администрацией города Владивостока решение об оказании единовременной материальной помощи гражданам не принималось, сбор заявлений на получение единовременной материальной помощи, а также сведений о персональных данных граждан не осуществляется", - говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют быть бдительными, не передавать мошенникам свои данные.