На Кубани задержали вероятного виновника ДТП с шестью погибшими

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае задержали 19-летнего водителя "Газели" в качестве предполагаемого виновника ДТП в Выселковском районе, где погибли шесть человек, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после ДТП в Выселковском районе, где в результате столкновения "Газели", необорудованной для перевозки пассажиров, с "Камазом" погибли шесть человек.

"Водитель задержан, помещен в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве.

В пятницу по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уголовное дело возбудило следственное управление СК РФ по региону в отношении 45-летней жительницы Брюховецкого района, которая оказывала платные услуги по перевозке граждан на принадлежащем ей автомобиле "Газель". Также полицейские возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в отношении 19-летнего водителя, которого привлекали для перевозки людей, уточнялось, что водитель находился в больнице в числе пострадавших.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что "Газель" перевозила 15 работников, при этом она не предназначалась для пассажирских перевозок, было организовано проведение проверки. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, столкновение "Газели" и "Камаза" произошло в Выселковском районе 27 ноября, по предварительной версии, водитель автомобиля "Газель" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю. По данным следственного управления СК РФ по краю, погибли шесть человек, пострадали еще восемь.