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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии
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СК просит заочно арестовать двух фигурантов дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

Они находятся в международном розыске

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать двух фигурантов дела о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская, обвиняемые объявлены в международный розыск.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении обвиняемых Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева. Они объявлены в международный розыск", - сказала собеседница агентства.

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РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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