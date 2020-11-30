СК просит заочно арестовать двух фигурантов дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать двух фигурантов дела о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская, обвиняемые объявлены в международный розыск.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении обвиняемых Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева. Они объявлены в международный розыск", - сказала собеседница агентства.