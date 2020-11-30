Суд в Москве заочно арестовал двух фигурантов дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест двух фигурантов дела о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева. В связи с объявлением обвиняемых в международный розыск мера пресечения избрана на 2 месяца с момента их задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию РФ", - сказала собеседница агентства.