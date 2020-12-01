Около 150 человек эвакуировали из педуниверситета в Москве из-за задымления

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Корпус Московского педагогического государственного университета (МПГУ) эвакуирован из-за задымленная, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"В 12:45 мск поступило сообщение о задымлении по адресу: проспект Вернадского, 88. Установлено, что наблюдается незначительное задымление на первом этаже административного здания, в целях безопасности люди выводятся на улицу", - сказали в главке.
По данному адресу расположен один из корпусов МПГУ.
Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, из здания были эвакуированы 150 человек.
Пожарные ищут источник дыма. Предположительно, он находится в подвале, где размещена библиотека. Сведений о пострадавших не поступало.
В новость внесены изменения (13:46 мск) - добавлена информация по тексту.