Прокурор Кировской области утвердил обвинение по делу бывшего главы Кирова Быкова

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Прокурор Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Кирова Владимира Быкова, обвиняемого в мошенничестве с землей в парке Победы, получении взяток, а также растрате бюджетных средств, в ближайшее время дело передадут в суд. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокурор Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Организация растраты"), ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд Кирова для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Быков был задержан 29 ноября 2019 года, 30 ноября суд заключил его под домашний арест. По версии следствия, в период с 2010 по 2018 год Быков через посредника получил взятки на сумму более 9 млн рублей за незаконное бездействие при организации поставок топлива в акционерное общество "АТП", а также за обеспечение заключения с обществом с ограниченной ответственностью "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение и поставку оборудования. Кроме того, Быков содействовал хищению денежных средств АО "АТП" в сумме более 22 млн рублей, совершенному путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

С 2007 по 2015 год руководитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" (КЗОРС) Леонид Яфаркин и бывший глава города Кирова Быков приобрели право на земельный участок в городе Кирове, кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 млн рублей до 1,8 млн рублей. После этого Быков обеспечил получение КЗОРС разрешения на строительство спортивного комплекса, а также обеспечил заключение между администрацией города Кирова и ООО "КЗОРС" договора купли-продажи части земельного участка по цене более 338 тыс. рублей при его реальной рыночной стоимости более 165 млн рублей. Далее Яфаркин и Быков реализовали участок по частям.

Кроме того, бывший глава города организовал растрату денежных средств, вверенных руководителям ООО "Электронный проездной" и МБУ "ЦДС", на сумму не менее 34 млн рублей, путем заключения договоров на поставку товаров, производство работ и оказание услуг с подконтрольными фирмами по завышенным ценам в ходе организации модернизации системы диспетчерского управления и контроля за работой городского транспорта общего пользования и оплаты проезда.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд Кирова для рассмотрения по существу.