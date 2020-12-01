Полиция Москвы задержала водителя BMW, устроившего стрельбу в ходе дорожного конфликта

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя BMW, который обстрелял "Газель" в центре Москвы в ходе дорожного конфликта. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение от москвича, который сообщил, что неизвестный мужчина обстрелял его из пистолета. В ходе проверки полицейские установили, что у одного из домов в Мукомольном проезде между заявителем и неизвестным произошел дорожный конфликт. В ходе ссоры незнакомец достал из салона автомобиля пистолет, и произвел выстрел в сторону водителя автомобиля "Газель", повредив зеркало заднего вида, после чего скрылся. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Пивченкова задержали подозреваемого - 36-летнего москвича", - добавили в пресс-службе.

В полиции пояснили, что стрелял злоумышленник из пневматического пистолета. Разрешение на его ношение не требуется. По данному факту возбуждено уголовное дело статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.