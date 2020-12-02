Суд в Казани арестовал обвиняемого в убийствах пенсионерок

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Казани в среду избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2021 года в отношении местного жителя Радика Тагирова, обвиняемого в совершении серии убийств пожилых женщин на территории 12 субъектов РФ, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как сообщила ранее представитель пресс-службы СК Светлана Петренко, Тагирову предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство.

"Ходатайство удовлетворить, избрать в отношении Тагирова Радика Тагировича меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2021 года", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что в Казани задержан ранее судимый 38-летний Тагиров. Как сообщила ТАСС Петренко, у него взяты образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза. Мужчина, работающий слесарем, был судим за кражу в 2009 году. Он подозревается в убийствах в период с 2011 по 2012 год 26 пожилых женщин, похищении их имущества, совершенных на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Петренко сообщила, что установить подозреваемого удалось в том числе путем проведения более 10 тыс. сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учета. На основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений выяснилось, что все деяния совершены одним лицом. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ТАСС, что подозреваемый был задержан в квартире дома на улице Главной в Казани.

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