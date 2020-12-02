Число пострадавших при наезде на людей в Трире достигло 18

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне западногерманского Трира (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) достигло 18. Об этом сообщил в среду старший прокурор города Петер Фрицен.

"На последний момент известно о 18 пострадавших", - сказал он. Состояние шести из них оценивается как тяжелое.

Ранее в среду мужчина, совершивший наезд, был помещен под арест. Речь идет о 51-летнем местном жителе, гражданине Германии. Во вторник он сбил десятки пешеходов, погибли пять человек. Террористических или политических мотивов не выявлено. Предполагается, что подозреваемый имеет проблемы с психикой.

В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан сразу после ЧП.