Экс-чиновник Росавиации Малышев приговорен к 8,5 года колонии и крупному штрафу за взятку

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева к 8,5 года лишения свободы и штрафу в размере 15,5 млн рублей за получение взятки. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на срок 6 лет и штрафом в размере 15,5 млн рублей", - сообщила Короткова.

В суде установлено, что с января 2017 года по июнь 2018 года фигурант как лично, так и через посредника неоднократно получал взятки от должностных лиц и представителей авиакомпаний "Стримлайн ОПС", "Авиастар-ТУ" и IFly за одобрение заявок на выполнение нерегулярных полетов воздушных судов этих компаний. Общая сумма взятки превысила 4 млн рублей.

Суды уже вынесли обвинительные приговоры в отношении посредника и взяткодателей. В частности, 28 февраля прошлого года Черемушкинский районный суд приговорил гендиректора IFly Евгения Филатова к 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в размере 6,48 млн рублей.