В Норвегии на заводе Equinor произошел пожар

ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Пожар вспыхнул на одном из предприятий норвежской нефтегазовой компании Equinor в промышленной зоне Тьельдбергодден. Об этом в среду сообщило Норвежское телеграфное бюро (НТБ) со ссылкой на компанию.

"Согласно процедуре, мы остановили производство и сейчас эвакуируем персонал", - сказали в компании.

В спасательной службе НТБ сообщили, что точно не знают, что произошло.

Позже полиция губернии Мёре-ог-Ромсдал сообщила в Twitter, что пожар потушен, пострадавших нет.

На территории промзоны размещены завод по производству метанола, который является крупнейшим в Европе, конечный пункт транспортировки газа и воздухоразделительная установка.

Компания Equinor была основана под названием Statoil в 1972 году, на сегодняшний день 67% ее акций принадлежат норвежскому государству. В компании работают 20 тыс. сотрудников. Выручка Equinor в 2019 году составила $62,9 млрд.