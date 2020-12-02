Арест на имущество по делу братьев Магомедовых на десятки млрд рублей продлили на полгода

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 13 мая продлил обеспечительные меры на имущество и акции в рамках уголовного дела совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 млрд рублей. Как уточнила ТАСС адвокат одного из братьев Виктория Цилюрик, стоимость имущества оценивается в десятки миллиардов рублей.

"Басманный суд вынес в среду решение, которым продлил срок ареста имуществ третьих лиц до 13 мая 2021 года. Речь идет об акциях юридических лиц, входящих в группу компаний "Феско", в том числе "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), стоимость которых оценивается порядка 20-25 млрд рублей", - сказала защитник.

По ее словам, обеспечительные меры также продлены на имущество "Глобалэлектросервиса", "Стройновации", "Интэкса", дивиденды ОЗК, а также имущество жен подсудимых, как бывших так и нынешних, включая их зарплатные карточки, квартиры и машины.

На следующем заседании, которое пройдет в закрытом режиме 7 декабря, адвокаты обвиняемых в первую очередь планируют попросить направить дело по подсудности, а в случае отказа суда заявят иные ходатайства. Басманный суд, вместе с тем, ранее уже принял решение о продлении ареста фигурантам на полгода.

Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также еще четыре фигуранта обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма".

По версии следствия, с 2010 по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд рублей. Генпрокуратурой в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших.