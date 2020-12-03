В Перми власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности региона взять на контроль вопрос оказания помощи жильцам дома №20 по улице Студенческой в Перми, где в четверг рано утром произошел пожар на крыше. Об этом сообщается на портале краевого правительства.

"Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил оказать необходимую помощь жильцам дома в Перми, где утром загорелась кровля. На место пожара выехали руководство МЧС региона, министерства территориальной безопасности Пермского края, города Перми и Мотовилихинского района", - говорится в сообщении.

Как сообщили власти Перми, кровлю дома и поврежденные квартиры восстановят. "39 жильцов дома на Студенческой, 20 сейчас находятся в школе №116. Глава Перми Дмитрий Самойлов приехал поговорить с людьми, он сообщил им, что кровля дома и пострадавшие квартиры будут восстановлены", - сообщается в Telegram-канале администрации города.

Возгорание на крыше в пятиэтажном доме 1962 года постройки произошло рано утром в четверг, около 70 человек были эвакуированы, их разместили в школе №116 и в общежитии на бульваре Гагарина, пострадавших нет. В дальнейшем пункт временного размещения развернут в гостинице "Спутник". Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожар был локализован на площади 200 кв. м, в настоящее время он полностью потушен, устанавливаются причины.

По информации мэрии, в доме проживают 75 человек.