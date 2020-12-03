СК просит заочного ареста для четверых обвиняемых в гибели летчика Филипова

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России просит заочно арестовать четырех участников запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра", обвиняемых в гибели летчика Романа Филипова. Как уточнила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, куда поступило соответствующее ходатайство, обвиняемые объявлены в международный розыск.

"В суд поступили материалы в отношении Ибрахима Рамадана аль-Ахмада, Мухаммеда Газиаль аль-Алейвия, Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха и Абделя Басыта Ибрахима аль-Хамуда. Орган предварительного расследования ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого обвиняемого, объявленного в международный розыск, на 2 месяца с момента задержания на территории РФ или с момента экстрадиции на территорию РФ", - сказала собеседница агентства.

Ранее в СК РФ сообщили, что Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России установлены личности четырех причастных к гибели пилота Су-25СМ - заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майора Романа Филипова. Им заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

3 февраля 2018 года в Сирии в результате обстрела из зенитно-ракетного комплекса членами террористической организации был сбит самолет Су-25СМ, управляемый Романом Филиповым. Офицер катапультировался и приземлился на участке, расположенном на расстоянии 1 км к востоку от населенного пункта Савамъа сирийской провинции Идлиб. Самолет разрушился в воздухе и упал в центральную часть того же населенного пункта. После приземления Филипов вступил в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой. Террористы похитили его пистолет АПС, защитный шлем и кислородную маску.

Получить необходимые сведения, позволившие установить обстоятельства гибели военнослужащего, а также причастных к этому лиц удалось благодаря активной работе следственной группы из числа следователей и криминалистов центрального аппарата СК в Сирии во взаимодействии с Министерством обороны России и компетентными органами Сирийской Арабской Республики, пояснила ранее официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, путем изучения спутниковых снимков достоверно установлены и тщательно исследованы места гибели Филипова и крушения самолета. Следователи нашли в идлибской зоне обломки самолета, допрошен круг свидетелей, в том числе граждане Сирии. Проводится ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистические, идентификационная, заключения которых имеют значение для установления событий преступлений.