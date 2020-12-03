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Один человек пострадал при пожаре в больнице в центре Москвы

Он обратился за медицинской помощью с отравлением продуктами горения

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара в реконструируемом корпусе больницы в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в медицинских кругах.

Пожар в реконструируемом здании больницы по улице Дурова в центре Москвы начался утром в четверг. В ходе тушения были спасены 27 человек. Два человека в результате пожара погибли. "Также за медицинской помощью с отравлением продуктами горения обратился еще один человек", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, пожар произошел на третьем этаже семиэтажного здания в отделении Московского международного онкологического центра. Там проводились ремонтные работы.

По данным столичного главка МЧС, площадь пожара составила 100 кв. м. Горели строительные конструкции и бытовки. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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