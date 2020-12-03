В Казани задержали супругов, похищавших деньги с помощью сайта-двойника российского банка

ТАСС, 3 декабря. Сотрудники полиции задержали в Казани супружескую пару, которая подозревается в похищении денег у людей в ряде городов страны через сайт-двойник российского банка. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники создали в интернете сайт-двойник одного из российских кредитно-финансовых учреждений. Этот ресурс имел внешнее сходство с оригинальным сайтом. Клиенты банка полагали, что сайт настоящий, и вводили в специальные формы на нем реквизиты своих платежных карт. Узнав эту информацию, сообщники переводили денежные средства граждан на подконтрольные счета", - сказала Волк.

Возбудили уголовное дело по статье о краже. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых по месту их проживания в городе Казани", - добавила представитель МВД.

В данный момент мужчина арестован, женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Установлено, что подозреваемые причастны к совершению данных преступлений в Нижнем Новгороде, Уссурийске, Саратове, Новосибирске, а также в Татарстане. В ходе обыска у них обнаружены и изъяты телефоны, банковские карты, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.