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Осужденный, находившийся в СИЗО Ульяновска, совершил суицид

Признаков насильственной смерти бригада скорой медицинской помощи не зафиксировала

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Осужденный следственного изолятора № 1 в Ульяновске в четверг совершил суицид, врачам не удалось его спасти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульяновской области.

"3 декабря 2020 года в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Ульяновской области осужденный совершил акт суицида", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что фельдшер медицинской части СИЗО-1 пытался реанимировать мужчину. На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи, сотрудники следственно-оперативной группы управления МВД России по Ульяновской области.

"Смерть осужденного констатировал врач бригады скорой медицинской помощи. Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено", - уточнили в пресс-службе.

В УФСИН России по Ульяновской области проводится проверка. Материалы направлены в следственные органы.

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