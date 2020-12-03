Осужденный, находившийся в СИЗО Ульяновска, совершил суицид

УЛЬЯНОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Осужденный следственного изолятора № 1 в Ульяновске в четверг совершил суицид, врачам не удалось его спасти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ульяновской области.

"3 декабря 2020 года в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Ульяновской области осужденный совершил акт суицида", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что фельдшер медицинской части СИЗО-1 пытался реанимировать мужчину. На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи, сотрудники следственно-оперативной группы управления МВД России по Ульяновской области.

"Смерть осужденного констатировал врач бригады скорой медицинской помощи. Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено", - уточнили в пресс-службе.

В УФСИН России по Ульяновской области проводится проверка. Материалы направлены в следственные органы.