Хамовнический суд отклонил иск бывшей супруги Абызова о снятии ареста с имущества

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в четверг отклонил иск бывшей жены экс-министра Михаила Абызова Екатерины Сиротенко о снятии ареста с ее имущества. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом отказано в удовлетворении иска", - сказал собеседник агентства. В суде уточнили, что Сиротенко просила снять арест с банковского счета, не уточнив объем средств на нем.

Дело Абызова

Абызов в 2012-2018 гг. занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан в своем загородном доме в Подмосковье 26 марта 2019 года. 27 августа 2019 года Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО) и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо Абызова, стали еще восемь человек.