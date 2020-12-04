Самолет камчатских авиалиний вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на стекле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Самолет ЯК-40, следующий по маршруту Петропавловск-Камчатский (Елизово) - Тиличики авиакомпании "Камчатское авиационное предприятие" вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего стекла. На борту находился 21 человек, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Елизово.

"Самолет региональной авиакомпании вылетел в 11:15 по местному времени, вернулся в 11:40 по решению авиакомпании. Предварительно, причиной возврата борта стало треснувшее стекло. На борту находился 21 человек, никто не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказали ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Оперативный комментарий в авиакомпании, которой принадлежит воздушное судно, ТАСС получить не удалось.