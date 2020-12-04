В Оренбурге задержаны риелторы, незаконно получившие 15 млн рублей на материнском капитале

ТАСС, 4 декабря. Сотрудники полиции пресекли в Оренбургской области деятельность риелторов, которые незаконно получили более 15 млн рублей при обналичивании материнского капитала. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники, будучи руководителями и сотрудниками агентств недвижимости, оказывали помощь в подборе и покупке жилья владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Они убеждали граждан оформить доверенность на использование выплаты с предоставлением риелторам права на покупку жилья по своему усмотрению. При этом аферисты преднамеренно подбирали помещения маленькой площади в отдаленных районах области, стоимость которых не соответствовала ценам, указанным в договорах купли-продажи", - сказала она.

По словам Волк, после оформления сделок с недвижимостью злоумышленники предоставляли пакет фиктивных документов в государственное учреждение с заявлением на использование средств материнского (семейного) капитала для оплаты стоимости жилья по договору либо на погашение фиктивного займа. Полученные средства соучастники распределяли между собой. При этом владельцам сертификатов они оставляли некачественные, а иногда и непригодные для проживания помещения.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны на территории городов Оренбурга и Новотроицка. В настоящее время допрошено около 200 граждан, которые, по предварительным данным, пользовались услугами аферистов. Предполагаемый материальный ущерб превысил 15 млн рублей", - добавила представитель МВД.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Двоим задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще одного - подписка о невыезде.