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Шойгу сообщил, что число ДТП с военным служебным транспортом снизилось более чем на 20%

По словам главы Минобороны РФ, число погибших в автоавариях военнослужащих уменьшилось на 25%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число аварий с участием военного служебного транспорта снизилось на 21%, личного транспорта военнослужащих - на 12% в этом году. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

По его словам, в этом году Военная автоинспекция провела масштабные контрольные и профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

"В результате количество аварий с участием служебного транспорта снизилось на 21%, личного транспорта военнослужащих - на 12%. Число погибших в ДТП военнослужащих уменьшилось на 25%", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что, несмотря на положительную динамику, предупреждение дорожно-транспортных происшествий остается одной из приоритетных задач.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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