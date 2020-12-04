В Петербурге лайнер Ту-204 с неисправностью благополучно приземлился в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Неисправность была обнаружена во время учебного полета на борту лайнера Ту-204, самолет удалось успешно посадить в Пулково в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Сегодня в 12:40 мск в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет Ту-204, выполнявший учебный полет. Во время полета была обнаружена техническая неисправность", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что пассажиров на борту самолета не было. Сам аэропорт работает в обычном режиме.