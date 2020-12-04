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Правоохранительные органы Турции продолжают допрос журналистов НТВ

Источник в МИД республики сообщил, что журналисты "в полном порядке"

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Турции продолжают проводить допрос журналистов российского телеканала НТВ, сообщил в пятницу ТАСС источник в МИД республики.

"Они в полном порядке, их допрос еще продолжается", - отметил собеседник агентства.

В МИД РФ сообщили, что 3 декабря российские журналисты, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В министерстве указали, что "в последний раз полноценный контакт с ними был в четверг, в ходе него россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут". Ранее в телекомпании заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь после того, как сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

Позднее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил ТАСС, что журналисты были задержаны недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма" из-за отсутствия аккредитации.

Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле в свою очередь находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию о произошедшем.

Турецкая компания "Байкар Савунма" производит в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2 ("Байрактар Тэ-бэ-2"), который стоит на вооружении армии Турции.

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