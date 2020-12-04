Десять человек пострадали в ДТП в Тверской области

ТАСС, 4 декабря. Десять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

"ДТП. Микроавтобус и легковой автомобиль. 10 человек пострадали, из них два подростка", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в микроавтобусе находились семь человек, в том числе водитель. "Проводилась деблокировка двух человек. Погибших в ДТП нет", - уточнили в МЧС.

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