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В Орловской области загорелся строящийся свинокомплекс

Пожар локализован на площади более 5,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Здание строящегося свинокомплекса горит в населенном пункте Девятино в Орловской области, пожар локализован на площади более 5,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление и горение свинокомплекса. В 21:30 мск объявлена локализация пожара на площади 5 280 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что пострадавших в результате ЧП нет. В здании находился один человек - охранник. Он эвакуировался самостоятельно. В тушении пожара участвуют 19 человек, используется четыре единицы техники. 

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