Выезд машины на встречку стал причиной ДТП под Тверью, в котором пострадали 11 человек

ТАСС, 4 декабря. Выезд легкового автомобиля Chevrolet Niva на встречную полосу стал причиной аварии в Тверской области, в результате которой пострадали 11 человек. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Любовь Чернобаева.

"Водитель автомобиля Chevrolet Niva 1992 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Ford Transit, который передвигался из Москвы в Боровичи Новгородской области", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ДТП произошло вечером в пятницу на участке 29-го км автодороги Бологое - Березайка - Корыхново - Лыкошино в Бологовском районе Тверской области. По данным Чернобаевой, у автомобиля Chevrolet Niva оказалась летняя резина.

По словам руководителя пресс-службы, в микроавтобусе находились восемь человек, в автомобиле Chevrolet Niva - трое. В результате аварии все 11 человек пострадали "в разной степени", два человека из автомобиля Chevrolet Niva находятся в тяжелом состоянии.

Как пояснили ТАСС в ЕДДС района, мужчина и женщина в тяжелом состоянии доставлены в Бологовскую центральную районную больницу. "Мужчина в тяжелом состоянии в реанимации, ему проводят осмотр и делают снимки, у него черепно-мозговая травма, а женщина в очень тяжелом состоянии без сознания. Их двоих позже повезут в районную больницу Вышнего Волочка", - рассказал представитель ЕДДС Болговского района. Водителя Ford на скорой помощи повезли в больницу Боровичей. Двух подростков, пострадавших в аварии, уже осмотрели в больнице, "у них ничего тяжелого не выявили", добавил собеседник агентства.