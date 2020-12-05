Следователи начали проверку из-за авиадебошира на рейсе Владивосток - Красноярск

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи начали проверку по пассажиру рейса Владивосток- Красноярск, которого сняли с борта из-за нецензурной брани. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту хулиганских действий на борту самолета рейса Владивосток - Красноярск", - говорится в сообщении.

4 декабря в аэропорту Владивостока был снят с самолета 33-летний житель Красноярского края, который поднялся на борт в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно выражался и не реагировал на замечания бортпроводников.