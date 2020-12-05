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В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП

Автомобиль Mercedes Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, после чего легковая машина загорелась

ТАСС, 5 декабря. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с тремя погибшими в Кемеровской области, где легковой автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком Volvo после чего начался пожар. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сообщение о ДТП поступило около 13:10 (09:10 мск). Авария произошла на 331-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Кемеровском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes Benz C 2002" выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком Volvo и легковая машина загорелась. После тушения в автомобиле были обнаружены тела трех человек", - сообщает пресс-служба.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому району и сотрудники ГИБДД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

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