В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП

ТАСС, 5 декабря. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с тремя погибшими в Кемеровской области, где легковой автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком Volvo после чего начался пожар. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сообщение о ДТП поступило около 13:10 (09:10 мск). Авария произошла на 331-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Кемеровском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes Benz C 2002" выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком Volvo и легковая машина загорелась. После тушения в автомобиле были обнаружены тела трех человек", - сообщает пресс-служба.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому району и сотрудники ГИБДД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.