Задержан аферист, требовавший 30 млн рублей у жены бывшего топ-менеджера банка БФГ-кредит

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала афериста, требовавшего 30 млн рублей у жены бывшего председателя правления банка БФГ-кредит адвоката Дениса Пуресева, арестованного за растрату. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ноябре Н. Федоров с неустановленными соучастниками сообщил Кире Пуресевой о якобы имеющейся возможности оказать помощь по изменению меры пресечения ее мужу через коррупционные связи в правоохранительных органах и потребовал за эти услуги 30 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Пуресева обратилась в полицию. 2 декабря в ресторане мужчина был задержан при передаче ему 15 млн рублей Пуресевой. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В октябре Пуресев был арестован по обвинению в двух эпизодах растраты. Также суд арестовал бывшего заместителя председателя правления банка БФГ-кредит Михаила Дорогинина и бывшего замначальника кредитного управления банка Алексея Горлина. Они обвиняются в растрате на сумму не менее 12,9 млрд рублей. По этому же делу проходит и бывшая сотрудница банка Юлия Финкельштейн, ее отправили под домашний арест.

Кроме того, в розыск в рамках уголовного дела были объявлены владельцы и председатель правления банка БФГ-кредит Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, по данным следствия, организовавшие в 2014-2016 годах хищение средств банка и скрывшиеся за пределами РФ после выявления преступления. В этом банке свои средства держали Первый канал и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы. Банк признан банкротом, 27 июля 2016 года лицензия у него была отозвана.