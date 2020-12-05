Суд отказал в УДО экс-министру Тверской области, осужденному за поджог машины

ТАСС, 5 декабря. Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания бывшего министра правительства Тверской области Виктора Шафороста, осужденного за поджог иномарки, являющейся вещественным доказательством.

"4 декабря суд принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства защиты и осужденного Виктора Шафороста о его условно-досрочном освобождении от отбывания наказания", - говорится в судебном постановлении. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Чертановский суд Москвы в конце октября прошлого года признал бывшего министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Шафороста виновным в поджоге иномарки, являющейся вещественным доказательством, и в воспрепятствовании расследованию. Ему назначили четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а соучастники экс-чиновника были приговорены к срокам от трех до 4,5 года лишения свободы в колонии общего и строгого режимов.

Следствие и суд установили, что ночью 19 марта 2018 года соучастники около жилого дома в Харьковском проезде из хулиганских побуждений подожгли автомобиль Toyota Highlande, являющийся вещественным доказательством по уголовному делу. В результате владельцу машины был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, уголовное дело чиновника связано с делом в отношении 11 полицейских, которые в марте 2016 года под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий, применив силу в отношении бизнесмена, потребовали у него в качестве взятки 4 кг янтаря и 200 тыс. рублей. В случае отказа они грозили привлечь предпринимателя к уголовной ответственности. Бизнесмен передал им янтарь и деньги, оперуполномоченные похитили 200 тыс. рублей из сумки потерпевшего.