Прокуратура пресекла оплату водоканалом Волгограда абстрактных услуг на 19 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Прокуратура пресекла попытку водоканала Волгограда заключить контракт с московскими юристами на 19 млн рублей по оказанию абстрактных услуг. Об этом в беседе с ТАСС сообщил в субботу прокурор Волгоградской области Денис Костенко.

"По представлению прокуратуры Волгограда муниципальным унитарным предприятием (МУП) "Горводоканал Волгограда" расторгнут контракт с московскими юристами на сумму более 19 млн рублей, заключенный на выполнение абстрактных юридических услуг", - сказал Костенко.

Он назвал такую ситуацию парадоксальной, отметив, что "в штате муниципального предприятия имеются свои юристы". "Из контракта следовало, что надо было лишь собрать стандартный пакет документов для возмещения НДС на сумму 96 млн рублей. Своевременное вмешательство прокуратуры позволило муниципальному предприятию сэкономить 19 млн рублей, которые предназначались для оплаты по указанному контракту", - уточнил прокурор Волгоградской области.

По его словам, на начало ноября в результате принятых прокурорами мер перед представителями бизнеса погашена задолженность по исполненным контрактам на сумму более 600 млн рублей. "Особенно обращают на себя внимание случаи, когда чиновники госструктур затягивают оплату выполненных работ предпринимателям. Каждый такой случай проверяется на коррупционную составляющую", - отметил Костенко.

Он подчеркнул, что проверки в сфере соблюдения требований законодательства при заключении государственных и муниципальных контрактов, законодательства о конкуренции входят в число приоритетных направлений деятельности прокуратуры.