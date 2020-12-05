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Пандемия COVID-19

Полиция завела дело о продаже справки с отрицательным результатом теста на коронавирус

Об интернет-ресурсе, на котором продаются поддельные справки, в полицию сообщил представитель медицинской организации

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские полицейские возбудили уголовное дело о продаже в интернете справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель медицинской организации заявил в полицию об интернет-ресурсе, на котором продаются поддельные справки. "В ходе проверки установлен факт продажи гражданину через данный интернет-ресурс за 2 500 рублей фальшивой справки об отрицательном результате теста на COVID-19", - сообщила Волк.

Полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"), проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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