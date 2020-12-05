Следственный комитет Белоруссии вызывает на допрос всех сотрудников издания "Наша Нива"

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии вызывает на допрос всех 20 сотрудников белорусского издания "Наша Нива". Об этом в субботу сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в Telegram-канале.

"На следующей неделе вызывают на допрос всех 20 сотрудников "Нашей нивы", - сообщает ассоциация со ссылкой на главного редактора издания Егора Мартиновича. Ожидается, что всех допросят в качестве свидетелей по делу о клевете.

23 сентября главный редактор газеты "Наша Нива" Егор Мартинович был доставлен на допрос в центральный аппарат СК, после чего провел трое суток в следственном изоляторе. По данным газеты, задержание ее главреда было связано с публикацией статьи про "диджея перемен" Владислава Соколовского. Потерпевшим в деле указывается заместитель министра внутренних дел республики [на тот момент] Александр Барсуков, которого Соколовский в статье, опубликованной на сайте "Нашей Нивы", обвинил в нанесении ему побоев.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции. 4 декабря Совет по правам человека ООН принял совместное заявление 42-х стран, в котором осудил преследование СМИ и журналистов в Белоруссии. По информации БАЖ, с начала года число задержаний журналистов составило более 500, после 9 августа - более 370.