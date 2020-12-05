СК возбудил уголовное дело после убийства редактора районной газеты в Тульской области

ТУЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Главный редактор районной газеты "Знамя" Узловского района Тульской области Сергей Ванеев был убит днем в субботу. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Личность подозреваемого установлена, им оказался 27-летний знакомый потерпевшего", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Ванеева обнаружили убитым днем 5 декабря в доме на улице 7-й Съезд Советов в городе Узловая. "Подозреваемый, находясь по вышеуказанному адресу в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим причинил ему ножевое ранение грудной клетки. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в пресс-службе.

Сергей Ванеев родился в 1966 году, окончил Московский полиграфический институт, с 1987 года зачислен корреспондентом в штат редакции газеты "Знамя", с 1992 года являлся ее главным редактором.