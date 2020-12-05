В Краснодаре в ДТП погиб подросток

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Подросток 14 лет погиб при столкновении двух легковых автомобилей в Краснодаре. Еще двоих человек госпитализировали, сообщили ТАСС в отделе пропаганды в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

"5 декабря в 17:30 (мск) по улице Новороссийской [в городе Краснодаре] произошло ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир и два человека были травмированы", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что по предварительным данным, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Kia Spectra не уступил дорогу автомобилю Lada Largus и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 14-летний пассажир Kia погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля Kia, а также пассажир Lada госпитализированы с различными травмами.