Суд в Петербурге отправил в СИЗО школьника за убийство своей бабушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО 16-летнего подростка, который был задержан полицейскими за убийство своей 71-летней бабушки. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - до 3 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанному уже предъявили обвинение. Сам подросток признал вину.

В субботу в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что в городе был задержан 16-летний школьник по подозрению в убийстве своей бабушки. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Как было установлено в ходе разбирательства, школьник уже был судим. Убийство, как считают следователи, произошло в ходе ссоры, подросток нанес пожилой женщине несколько ножевых ранений.