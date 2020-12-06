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На северо-востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи

Инцидент произошел напротив кинотеатра "Космос". Как сообщил источник в экстренных службах, пострадали два человека

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"Напротив кинотеатра "Космос" на проспекте Мира произошло столкновение легкового автомобиля Lexus и скорой помощи. Последняя перевернулась", - сказал собеседник агентства.

Травмы получили двое сотрудников скорой помощи, они госпитализированы. Из-за ДТП перекрыты две полосы дороги в сторону центра.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД РФ, авария произошла в 15:45. Столкнулись две единицы транспорта, количество пострадавших уточняется.

В новость внесены изменения (16:27 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.

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