В Хабаровском крае автомобиль насмерть сбил амурского тигра

ТАСС, 7 декабря. Автомобиль насмерть сбил самку амурского тигра на одной из трасс в Нанайском районе Хабаровского края. Решается вопрос о возбуждении дела о гибели краснокнижного животного, сообщила пресс-служба центра "Амурский тигр".

"По предварительным данным, водитель автомобиля в ночное время не успел вовремя среагировать на оказавшегося на дороге хищника и сбил его. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится расследование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель автомобиля сам обратился в полицию после происшествия.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров - амурский, занесенный в международную Красную книгу. В 1947 году в СССР запретили охоту на амурских тигров, когда их осталось не более 40 особей. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа сейчас живет 550 - 580 этих хищников, это 95% мировой популяции.