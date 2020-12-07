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В Ингушетии шесть человек отравились угарным газом

В их числе два ребенка

МАГАС, 7 декабря. /ТАСС/. В Ингушетии угарным газом отравились шесть человек, в том числе двое детей, пострадавшие доставлены в больницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Назрановского района об отравлении угарным газом в селе Барсуки. На момент отравления в квартире находились шесть человек, в том числе два ребенка, пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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РоссияИнгушетия
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