СМИ: более 30 человек пострадали при взрыве на юге Афганистана

ТАСС, 7 декабря. По меньшей мере 33 человека получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в южной афганской провинции Кандагар. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

По их данным, взрыв произошел около главного полицейского управления провинции Даман. Среди пострадавших - 11 полицейских и 22 гражданских лица. По данным телеканала TOLOnews, ранен глава местной полиции.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе Афганистана, до сих пор не взяла на себя ответственность за произошедшее.