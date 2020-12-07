Похолодание привело к перебоям в энергоснабжении на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Похолодание и усиление ветра привели к перебоям в энергоснабжении на территории нескольких районов Ставропольского края. Ремонтные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Из-за понижения температуры и усиления ветра в ряде районов Ставрополья произошло обледенение и повреждение линий электропередачи. Как следствие, возникли перебои с теплоснабжением. В настоящее время подача электроэнергии потребителям Андроповского муниципального округа и Минераловодского городского округа практически восстановлена. <…> Все ремонтные службы несут вахту в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

По данным краевого правительства, наибольшее число отключений зафиксировано в Александровском муниципальном округе. К работе там привлекли дополнительные ремонтные бригады и технику из других районов края. В трех селах разворачивали временное электроснабжение с помощью дизельных генераторов.

"В Александровском муниципальном округе, где произошло наибольшее количество отключений, также восстановлено постоянное электроснабжение котельных, социальных объектов. В дома большинства жителей округа вернулись свет и тепло", - отмечается в сообщении.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в минувшие выходные в крае температура местами опускалась до минус 10 градусов. Порывы ветра достигали 15-18 метров в секунду. По прогнозам, в понедельник и вторник в крае сохранится сильный гололед, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.