Суд в Петербурге отказал в исключении показаний полицейских из дела историка Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отказался исключить показания полицейских из дела обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова. Такое решение было принято на заседании суда.

Исключить показания из дела у суда просил адвокат Соколова Сергей Лукьянов. "Суд, выслушав мнение участников процесса, постановил отказать в удовлетворении ходатайства защитника Лукьянова", - сказала судья.

На прошлой неделе на заседании суда в качестве свидетелей со стороны обвинения выступили полицейские, которые в день происшествия в ноябре прошлого года находились на дежурстве, участвовали в оперативных мероприятиях и разговаривали с Соколовым после того, как его достали из реки Мойки с пакетом с человеческими останками. Сотрудники полиции на суде сообщили, что Соколов сначала пытался рассказать им, что якобы из любопытства достал пакет с останками из реки, однако затем признался в преступлении. Также сотрудники полиции сообщили, что беседа с Соколовым проводилась без адвоката и не документировалась.

По мнению адвоката Лукьянова, такие показания полицейских не могут рассматриваться судом и быть приобщены к делу, так как информация от историка ими была получена незаконно и без соответствующего поручения следователя. "В действиях оперативных сотрудников усматриваются признаки злоупотребления должностными полномочиями, поскольку они признали, что действовали не в рамках федерального закона "Об оперативно-разыскной деятельности", - отметил Лукьянов. Сторона обвинения просила оставить ходатайство адвоката без рассмотрения.