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СК возбудил дело после нападения на российских пограничников в Белгородской области

По данным ведомства, у одного из нападавших обнаружен автомат и прибор ночного видения
© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вооруженного нападения на российских пограничников в Белгородской области. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. 

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Дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности). 

По словам Петренко, у одного из нападавших, который был застрелен во время перестрелки, обнаружены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения, которые изъяты в качестве вещественных доказательств.

Петренко также уточнила, что нападение произошло 3 декабря. По словам представителя СК, нарушители открыли огонь в ответ на требование командира пограничного наряда остановиться. Ответным огнем один из нарушителей был ликвидирован. 

 

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