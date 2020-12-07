СК возбудил дело после нападения на российских пограничников в Белгородской области

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вооруженного нападения на российских пограничников в Белгородской области. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности).

По словам Петренко, у одного из нападавших, который был застрелен во время перестрелки, обнаружены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения, которые изъяты в качестве вещественных доказательств.

Петренко также уточнила, что нападение произошло 3 декабря. По словам представителя СК, нарушители открыли огонь в ответ на требование командира пограничного наряда остановиться. Ответным огнем один из нарушителей был ликвидирован.