Прокуратура обвинила в контрабанде водителя молдавского посольства в России

КИШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью выдвинула обвинения против одного из водителей молдавского посольства в России, который в субботу был задержан с контрабандой на молдавско-украинской границе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии.

"В отношении водителя выдвинуто обвинение в контрабанде анаболическими и психотропными веществами, готовится запрос на его арест сроком на 30 суток", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что автомобиль был задержан в рамках совместной операции Службы информации и безопасности Молдавии, а также Таможенной службы. По данным прокуратуры, при задержании на КПП Паланка в автомобиле с дипломатическими номерами была обнаружена партия анаболиков стоимостью более 8 млн леев (около €400 тыс.).

Молдавские законы предусматривают за такое нарушение лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.