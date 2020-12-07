Экс-гендиректора управляющей компании в Красноярске подозревают в присвоении 100 млн руб.

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Бывшего генерального директора жилищной управляющей компании в Красноярске подозревают в присвоении более 100 млн рублей. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю установлено, что между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией был заключен договор на поставку электрической энергии. С сентября 2016 года по сентябрь 2019 года была перечислена в качестве оплаты часть денежных средств. Оставшимися денежными средствами, полученными от собственников жилых помещений более 2 тыс. многоквартирных домов, подозреваемая распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ресурсоснабжающей организацией, в том числе в пользу третьих лиц. Сумма причиненного ущерба составила более 100 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении 44-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В ведомстве не сообщили фамилию подозреваемой.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Наталье Жавновой, бывшем руководителе крупнейшей управляющей компании города - ГУК "Жилфонд" (в настоящее время преобразована в УК "Жилищные системы Красноярска").