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Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

В результате происшествия еще шесть человек пострадали

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в столкновении грузовика и трех легковых автомобилей на федеральной трассе на Ставрополье. Еще шесть человек в происшествии пострадали, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"На 259 км ФАД Р-217 [федеральная автодорога "Кавказ"] произошло ДТП с участием четырех транспортных средств - три легковых и один грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали восемь человек, из них двое погибли", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, авария произошла в 21:40 мск на территории Кочубеевского района. Пострадавших доставляют в больницу города Невинномысска. Информация о происшествии уточняется.

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