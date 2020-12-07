Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в столкновении грузовика и трех легковых автомобилей на федеральной трассе на Ставрополье. Еще шесть человек в происшествии пострадали, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"На 259 км ФАД Р-217 [федеральная автодорога "Кавказ"] произошло ДТП с участием четырех транспортных средств - три легковых и один грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали восемь человек, из них двое погибли", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, авария произошла в 21:40 мск на территории Кочубеевского района. Пострадавших доставляют в больницу города Невинномысска. Информация о происшествии уточняется.