Песков не стал комментировать решение СК по делу о самоубийстве журналистки Славиной

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные СМИ о том, что Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело из-за ситуации с самоубийством нижегородской журналистки Ирины Славиной.

"Я оставил бы это на усмотрение правоохранительных органов, чтобы они отвечали на эти вопросы. Я не комментирую это, вопрос не стоит в нашей повестке дня", - сказал он.

Славина была главным редактором издания "Коза пресс". 2 октября она покончила с собой у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Полицейские пытались оказать женщине помощь, но спасти ее не удалось.

За день до трагедии у журналистки прошел обыск. В СК заявили, что смерть Славиной не связана с проведением у нее обысков. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия. Славиной назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.