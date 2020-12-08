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В Дагестане погиб от удара током посетитель бани

Еще одного человека госпитализировали

МАХАЧКАЛА, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Дагестане после того, как два человека получили удар током в банном комплексе, один из них умер, сообщил ТАСС представитель пресс-службы республиканского управления СК РФ.

"Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека")", - сообщил собеседник.

По его словам, инцидент произошел в одном из сел Карабудахкентского района.

"По предварительным данным, семеро местных жителей посетили банный комплекс, где стали принимать горячие лечебные ванны и париться. Двое из посетителей, находясь в парной комнате, получили удар разрядом электрического тока, от чего один из них скончался на месте, а другой был доставлен для оказания помощи в медицинское учреждение", - рассказал представитель следствия.

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