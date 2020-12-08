Дело экс-замглавы правительства Подмосковья связано с незаконной рубкой леса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина связано с организацией незаконной вырубки леса, ущерб от которой составил 3 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью "Российской газете".

По его словам, по материалам проверкам, проведенных совместно с ФСБ и МВД при содействии Минобороны, выявлена преступная группа, в которую входили должностные лица оборонного ведомства и некоторых подведомственных организаций, организовавшие в корыстных целях с 2013 по 2019 год незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по значительно заниженной стоимости.

"По материалам проверок возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). 19 ноября этого года по данному делу арестован заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин, который в период совершения преступлений занимал должность директора департамента имущественных отношений Минобороны России", - сообщил Краснов.

По его словам, чтобы придать видимость законности противоправным действиям, участники преступной группы подготовили фиктивные акты лесопатологических обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. "В результате неправомерно осуществлены рубки с нанесением ущерба в размере около 3 млрд рублей. Полученная древесина продана по заниженной цене ряду аффилированных между собой коммерческих организаций", - рассказал генпрокурор.

Куракин в мае 2012 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области, на которой курировал вопросы земельных и имущественных отношений, экологии и природопользования. В ноябре 2012 года он стал директором департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ. В мае 2017 года Куракин был назначен вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком", в сентябре 2018 года стал заместителем председателя правительства Московской области - министром экологии и природопользования Московской области.

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